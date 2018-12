Kotimaa

Pohjanmaalla uusia tuhkarokkoepäilyksiä karanteenissa olleiden joukossa

Tuhkarokko lisää muiden infektioiden riskiä

Pohjanmaalla on ilmennyt uusia tuhkarokkotartuntoja karanteeniin määrätyillä rokottamattomilla henkilöillä, jotka ovat olleet kontaktissa sairastuneen kanssa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoittaa.Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastosta sen sijaan kerrotaan, että tiedossa on yksi varma tapaus entuudestaan ja vahva epäilys siitä, että karanteenissa olleiden joukossa on muutama lisää.– Meillä ei ole laboratoriokokeita, jotka vahvistaisivat epäilyksiä, mutta oireet täsmäävät ja he ovat altistuneet tartunnalle, johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström sanoo.Hänen mukaansa ei ole syytä olettaa, että karanteenia olisi rikottu, joten muiden ei olisi pitänyt altistua tartunnalle. Sjöström kehottaa olemaan yhteydessä, mikäli oireita ilmenee, vaikkei itse haluaisikaan hoitoa.– Jos on ollut tekemisissä muiden kanssa, meidän täytyy selvittää asia.Hän muistuttaa, että rokotus tarjoaa erittäin hyvän suojan tuhkarokkoa vastaan.Luodon kunnassa todettiin marraskuun lopulla tuhkarokkotartunta esikouluikäisellä lapsella. Lapsen uskottiin altistuneen tuhkarokolle ulkomaanmatkalla.Lapsen pelättiin altistaneen satakunta ihmistä tuhkarokolle. Kymmenisen ihmistä on ollut karanteenissa tapauksen vuoksi.Luodon kunnassa rokotuskattavuus on matala, vain 75 prosenttia vuonna 2015 syntyneiden lasten parissa.Tuhkarokko on yleisinfektio, joka heikentää ihmisen puolustuskykyä. Se lisää merkittävästi muiden infektioiden riskiä jopa viiden vuoden ajan infektion jälkeen. Tuhkarokon itämisaika on tavallisesti 9–11 vuorokautta. Sairauden ensioireet ovat korkea kuume ja hengitystieoireet. Noin 3–5 vuorokauden jälkeen ilmenee ihottuma, joka kestää runsaan viikon.