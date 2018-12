Kotimaa

Tietosuojavaltuutettu kritisoi kovin sanoin Trafin ajokorttitietopalvelua

Tietosuojavaltuutettu kritisoi kovin sanoin Trafin ajokorttitietopalvelua 17.12. 18:04

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio kritisoi lausunnossaan kovin sanoin liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ajokorttitietopalvelua.

Tietosuojavaltuutetun mukaan vaikuttaa siltä, että Trafi on kuljettajatietojärjestelmässään julkaissut merkittävästi enemmän tietoja kuin mitä liikennepalvelulaki edellyttää.



Tietosuojavaltuutetun mukaan on mahdollista, että palvelun kautta saatuja henkilötietoja on voitu käyttää myös lainvastaisiin tarkoituksiin kuten identiteettivarkauksiin. Palvelu on nyt suljettu.