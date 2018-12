Kotimaa

Tillinhaistaja kärähti itseteossa Vantaan Jumbossa

Vantaalla kauppakeskus Jumbossa jäi sunnuntaina iltapäivällä verekseltään kiinni tillinhaistaja.Kyseessä oli keski-ikäinen mies, joka on kirjoilla Vantaalla.Itä-Uudenmaan poliisin mukaan mies oli poiminut elintarvikeliikkeen yrttiosastolla käsiinsä tilliruukun ja laittanut sen ostoskoriinsa.Kului vain hetki, ja mies oli ottanut tillin kärjestä palasen, jonka oli siirtänyt omaan taskuunsa, minkä jälkeen hän oli palauttanut tilliruukun hyllyyn.Miestä oli ilmeisesti tarkkailtu, koska käytös oli ilmeisesti herättänyt epäluuloja.Hänet otettiin kiinni heti kassalinjojen jälkeen. Poliisin tiedotteessa ei enää palata tillinpalaseen, joka oli joutunut miehen taskuun, vaan kyse oli rikosteknisesti koko ruukusta.Nyt itse asiasta kuultuna mies oli kertonut haistaneensa tilliä yksinomaisena tarkoituksenaan varmistua sen tuoreudesta. Koska tilli ei ollut vaikuttanut miehen sieraimiin laadukkaalta, hän oli luopunut siitä.Kassalla mies oli maksanut muut ostoksensa.Poliisipartion saavuttua kutsuttuina paikalle mies oli jo maksanut myös haistamansa 1,75 euron arvoisen tilliruukun.Miestä epäillään lievästä vahingonteosta.Tilli eli maustetilli (Anethum graveolens) on yksivuotinen Aasiasta peräisin oleva ruohokasvi, joka kasvaa luonnonvaraisena Välimeren ympäristössä.Sitä käytetään mausteena ainakin Pohjoismaissa, Venäjällä ja Puolassa.Suomessa se on yksi viljellyimmistä yrteistä.