Oikeusministeriö syynäsi lapsiasiainvaltuutettu Kurttilan taksimatkat – piti määrää huomattavana, mutta ei ottanut kantaa

Kotimaa

Oikeusministeriö syynäsi lapsiasiainvaltuutettu Kurttilan taksimatkat – piti määrää huomattavana, mutta ei ott

Oikeusministeriö

ei ota kantaa yksittäisten taksimatkojen asianmukaisuuteen tai lapsiasiavaltuutettutilaisuuksiin osallistumisen perusteluja koskevaan sisällölliseen arviointiin.Ministeriö on käsitellyt selvityksen viime viikolla paljon julkista keskustelua herättäneistä Kurttilan vuoden 2018 taksilaskuista, taksinkäytön syistä sekä työtehtäviä tai tehtäviä koskevista taksimatkoista.Kohussa on kyse Kurttilan taksilaskuista syys–marraskuussa. Kyydit maksoivat veronmaksajille kolmessa kuukaudessa noin 5 000 euroa.OM muistuttaa, että lapsiasiavaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen.– Selvitys osoittaa, että Kurttilan taksimatkat liittyvät sellaisiin virkatehtäviin ja tilaisuuksiin, joiden hoitaminen ja joihin osallistuminen kuuluvat lapsiasiavaltuutetun itsenäiseen harkintaan, ministeriö toteaa tiedotteessaan.Oikeusministeriön mukaan matkamääräys puuttui kuitenkin joissakin tapauksissa ja tarvittavat lisätiedot saatiin vasta Kurttilalta pyydetyssä selvityksessä.– Ottaen huomioon taksin käytön varsin huomattava määrä ministeriö pitää aiheellisena korostaa lapsiasiavaltuutetulle, että valtion matkustussäännön määräyksiä tulee noudattaa poikkeuksetta ja matkustustavan harkintaan ja riittäviin perusteluihin tulee kiinnittää huomiota.Kurttila on ajanut taksilla muun muassa 591 euron matkan Oulusta Jyväskylään ja 500 euron taksimatkan Helsingistä Harjavaltaan.Kurttilan kohureissuista tapahtui marraskuussa, kun hän lähti Helsingistä Äänekoskelle paikallisen demarivetoisen eläkeläisjärjestön pikkujouluihin. Samana iltana Helsingissä olisi ollut lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä.Kurttila yrittää huhtikuun vaaleissa eduskuntaan Keski-Suomesta sdp:n ehdokkaana.Hän perusteli aiemmin Uutissuomalaiselle taksin käyttöään muun muassa ajansäästöllä, työhyvinvoinnilla ja kuljettajien kanssa käydyillä keskusteluilla.Lapsiasiavaltuutetun toimisto on myös kommentoinut tuoreessa tiedotteessaan ministeriön valmistunutta tarkastusraportin luonnosta.– Oikeusministeriö on toiminut esimerkillisen ripeästi ja ammattitaidolla, mikä on ollut välttämätöntä asian saaman laajan julkisuuden takia. Oikeusministeriö on nyt todennut, ettei väärinkäytöksiä ole. Tämä oli odotettavissa. Työ määrää tahdin, tiedotteessa todetaan.Lapsiasiavaltuutetun toimisto on kuitenkin lisäämässä työsuojelun toimintaohjelmaansa kohdan matkustamisen kustannustehokkuudesta.Juttua täydennetty klo 16:07