Auto putosi Hanhivirran lossista järveen – kuljettaja löytyi ajoneuvosta elottomana

Enonkoskella on tapahtunut vakava onnettomuus.Hanhivirran lossissa ollut henkilöauto putosi maanantaina iltapäivällä lossin etuluukusta järveen.Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 13.48.Itä-Suomen poliisin mukaan lossi oli juuri rantautumassa, kun kyydissä ollut henkilöauto kiihdytti voimakkaasti päin lossin etuluukkua.Auto pääsi luukun yli ja putosi veteen.Pelastuslaitos sukelsi autoon jääneen elottoman kuljettajan ylös järvestä kello 14.30 jälkeen.Hän oli yksin autossa.Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja onnettomuuteen johtaneita olosuhteita.Turma sattui lossiyhteyden pohjoisen puoleisella rannalla.Hanhivirran lossi on tiellä 471 Hanhivirran yli liikennöivä lossi. Se kulkee tarvittaessa.Nykyinen Laivateollisuus Oy:n rakentama lossi otettiin käyttöön vuonna 1969.Autokannella on tilaa 21 autolle.Kannen ajoradan pituus on 35 metriä ja leveys 6,3 metriä.Lossiyhteyden korvaamista sillalla on suunniteltu.Uutista täydennetty poliisin tiedotteella kello 15.15 ja lossin tiedoilla kello 14.50 ja palautettu eli korjattu Enonkosken kunnallinen itsenäisyys kello 15.10.