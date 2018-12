Kotimaa

Riitta Hyväritär yritti vain imettää poikaansa joulukirkossa – yksi huuto aloitti kammottavan tapahtumaketjun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirkkoon pakkautui liikaa väkeä. Kun joku antoi väärän hälytyksen, vaaratilanne oli valmis.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyään vaarallisia paikkoja saattavat olla massatapahtumat ja yökerhot, jos niihin otetaan liikaa ihmisiä sisään.

Nykyään kirkot ovat turvallisia









Juvan onnettomuuden jälkeen annettiin määräys, että kirkkojen ovien tulee avautua ulospäin.