Kotimaa

KHO: Jehovan todistajien keräämät nimilistat lainvastaisia

Tietosuojalautakunta on todennut, että henkilötietojen kerääminen ovelta ovelle -menetelmällä ei ole sallittua.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jehovan todistajien saarnaamistyössään keräämät nimilistat olivat lainvastaisia, sillä niiden tekemiseen ei ollut kohteiden suostumusta, sanoo korkein hallinto-oikeus (KHO) ratkaisussaan.Sen mukaan Jehovan todistajien yhdyskunta ei voi sallia, että uskonnon harjoittajat keräävät saarnaamistyön yhteydessä henkilötietoja pyytämättä siihen lupaa. Saarnaamistoiminta on oikeuden mukaan ainakin teoriassa mahdollista järjestää niin, että lupa pyydetään aina etukäteen.KHO pyysi asiassa EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua. KHO:n päätös noudattaa ennakkoratkaisun linjaa.Tietosuojalautakunta vaati jo vuonna 2013 Jehovan todistajia muuttamaan nimenkeruukäytäntöään. Lautakunta katsoi, että yksittäisten Jehovan todistajien tapa kerätä ihmisten henkilötietoja ovelta ovelle -menetelmällä ei ole sallittua.Kotikäynneillä oli tietosuojavaltuutetun mukaan keskusteltu esimerkiksi ihmisten perhetaustasta, uskonnosta ja huolenaiheista. Saatuja tietoja on kirjattu muistiin tapaamisten jälkeen. Tietosuojavaltuutetun mukaan henkilötietojen kerääminen on Jehovan todistajien uskonnollisen yhdyskunnan ohjaamaa toimintaa. Vastapuolen mielestä seurakunnan jäsenet puhuvat ihmisille yksityishenkilöinä.