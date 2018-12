Kotimaa

Karjalainen: Lähes puolet peruskoulun opettajista kokee kiusaamista tai epäasiallista kohtelua

Asiasta kertoo Itä-Suomen yliopiston uuden, vielä julkaisemattoman tutkimuksen pohjalta sanomalehti Karjalainen.Tutkimuksen mukaan kiusaamista tai epäasiallista kohtelua on kokenut 46 prosenttia opettajista. Lisäksi 23 prosenttia peruskoulun opettajista on nähnyt toista opettajaa kiusattavan.Kaikista vastanneista vain 27 prosenttia kertoo, että ei ole kokenut tai todistanut kiusaamista eikä pelkää sitä.Yleisimmin opettajan kiusaaja on oppilas, seuraavaksi yleisintä on toisen opettajan tai esimiehen tekemä kiusaaminen.Virtuaalista kiusaamista on kokenut noin kymmenen prosenttia ja seksuaalista häirintää kahdeksan prosenttia opettajista.Itä-Suomen yliopiston tutkimuskyselyyn vastasi 1 265 peruskoulun opettajaa.