Kännisen ja märän kalamiehen käsittämättömälle päähänpistolle yli 573 000 euron hintalappu

Toukokuun alussa 2016 vahvassa humalassa kalastamaan lähteneen miehen yö oli lievästi sanoen kaksijakoinen. Huonosti oli käydä, muttei käynyt.Paitsi että lopulta kävi kuitenkin.Vaajakosken Naissaaren voimalaitoksen lähistöllä Jyväskylässä kalaan mennyt mies vältti nippanappa hukkumisen veneen kaaduttua. Mies onnistui kampeamaan itsensä kuiville betoniseinien reunustamasta virtapaikasta.Onnettomuus tapahtui noin kello yhden aikaan yöllä. Lämpötila oli vain muutaman asteen plussalla.Kylmettynyt kännikalastaja rikkoi ikkunan voimalaitoksen ovesta ja pääsi lämpimään. Tähän saakka kaikki hyvin.Mutta lopulta mies päätti hölmöillä toisenkin kerran. Hetken lämmiteltyään hän alkoi kääntelemään ja painelemaan Suur-Savon Sähkö Oy:n voimalaitoksen vipuja ja kytkimiä.Paha moka. Muun muassa jäähdytyspumppujen päävirtakatkaisimet nolla-asentoon vääntänyt mies sai yhden laitoksen kolmesta 1,5 megawatin generaattoreista oikosulkuun.Varojärjestelmä pelasti kaksi muuta generaattoria, mutta kolmas ylikuumeni ja osittain myös suli.Vauriot olivat kallit, sillä generaattorin korjaaminen maksoi runsaat 660 000 euroa. Sähköntuotannon menetyksistä tuli päälle yli 133 000 euron lasku.Oikeudessa 39-vuotias mies selitti tekoaan pakkotilalla. Hän kertoi painelleensa nappuloita saadakseen paikalle apua.Oikeus ei selitystä uskonut. Miehen katsottiin syyllistyneen törkeään vahingontekoon.Selityksen uskottavuutta heikensi poliisin suorittama esitutkinta. Kuulustelussa mies oli kertonut, että hänen mielessään oli ollut ”tehdä jokin pikku jäynä tai pila”.– Laitoksen toimintoihin puuttuessaan hänen on täytynyt pitää vähintäänkin varsin todennäköisenä voivansa aiheuttaa huomattavaakin vahinkoa asianomistajalle, oikeus linjasi.Seuraamusten osalta oikeus osoitti lievää ymmärrystä miehen menettelyä kohtaan.– Asiassa esitetyn selvityksen perusteella selvää kuitenkin on, että (mies) ei ole tehnyt rikostaan suunnitelmallisesti, vaan erittäin päihtyneenä ja kaikesta päättäen hetken mielijohteesta, oikeus arvioi.– Hän ei ole teollaan tavoitellut tai saanut itselleen hyötyä. Tähän nähden hänen syyllisyytensä ei ole niin suuri kuin teon vahingollisuuden perusteella voisi päätellä.Mies selvisi rikoksestaan lopulta ehdollisella, vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksella. Rangaistukseen liitettiin 80 tunnin yhdyskuntapalvelus.Isompi ongelma miehelle tulee korvausten suhteen, vaikka niidenkin osalta oikeus oli armollinen – korvauksia maksaneen sveitsiläisen vakuutusyhtiön tappioksi.Oikeus otti huomioon osapuolten varallisuusaseman lisäksi sen, ettei mies osoittanut lopulta kovinkaan suurta syyllisyyttä. Niinpä vakuutusyhtiö voi yrittää periä mieheltä vain kahta kolmasosaa maksamistaan 765 000 euron korvauksista.Ratkaisu merkitsee sitä, että mies ”säästää” noin 255 000 euroa. Mies on maksettava vakuutusyhtiölle ”vain” hieman alle 510 000 euroa.Suur-Savon Sähkölle miehen on maksettava koko sen omavastuuosuus eli runsaat 63 000 euroa.