Lapissa junaradan tukkineen 100 tonnisen veturin poikkeuksellinen nosto-operaatio etenee – seuraavaksi tarvitaan patjalavettia

Kotimaa

Lapissa junaradan tukkineen 100 tonnisen veturin poikkeuksellinen nosto-operaatio etenee – seuraavaksi tarvita

Juuri nyt

Rovaniemen

Veturi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy