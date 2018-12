Outo ”pikkumusta” räpiköi ilmassa naisen silmien edessä vanhan mielisairaalan pihalla – suojeluvastaava kiinnostui havainnosta

Kotimaa

Outo ”pikkumusta” räpiköi ilmassa naisen silmien edessä vanhan mielisairaalan pihalla – suojeluvastaava kiinno

Lapinlahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Lepakoiden

Nainen

Vuona 1841