Kotimaa

Lotossa ei vieläkään yhtään päävoittoa – potti jatkaa yhä kasvamistaan

15.12. 22:20

Lotossa ei löytynyt yhtään täysosumaa.

Lottokierroksen 50/2018 oikea rivi on 3, 5, 19, 32, 35, 36, 40. Lisänumero on 1 ja plusnumero 22.



Edellisillä kierroksilla ei lotossa löytynyt yhtään täysosumaa. Potti oli kasvanut kaikkien aikojen suurimmaksi. Jaossa oli 14,6 miljoonaa euroa.



Tälläkään viikolla ei tullut yhtään täysosumaa. Yhdellä pelaajalla oli 6 oikein tulos. Hän sai lotossa yli 500 000 euroa.



Jokerin oikea rivi on 7078644.