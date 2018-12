Kotimaa

Selvitys suomalaisten SS-miesten osallisuudesta juutalaisten ja siviilien surmaamiseen julki helmikuussa

Taustalla Simon Wiesenthal -keskuksen pyyntö

SS-Wiking- divisioonan 1408 suomalaisesta vapaaehtoisesta yhteenveto

Tietoja saatu myös Saksasta

Panttipataljoona vai ei?