Ruotsalaiset hehkuttavat Jani Kellokummun kiinniottoa kuin agenttitarinaa – poliisi-Janhunen kertoo hämäläisen totuuden tapahtumista: ”Niin sanottu takaa-ajo”

Kotimaa

Ruotsalaiset hehkuttavat Jani Kellokummun kiinniottoa kuin agenttitarinaa – poliisi-Janhunen kertoo hämäläisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsalaismedian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hämeen poliisilla

Janhunen