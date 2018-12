Kotimaa

Ruotsalaislehdet: Suomen etsityimpiin rikollisiin kuuluva Jani Kellokumpu kiinni hurjan takaa-ajon jälkeen

Lehtien mukaan törkeästä kuolemantuottamuksesta epäilty Jani Kellokumpu on otettu kiinni Orimattilassa.

