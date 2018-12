Kotimaa

Helsingin päärautatieasemalla alkoi jättimäinen rakennushanke

Hotellia tulee operoimaan Scandic Hotels, ja sen nimi julkistetaan myöhemmin. Hotelliin on tulossa noin 500 huonetta.Hotellin rakennuttaa Exilion Asemahotellit, joka osti 5. joulukuuta VR:n entisenä pääkonttorina toimineen Helsingin päärautatieaseman hallintorakennuksen.Rautatieaseman rakennuksen vanha osa saneerataan, minkä lisäksi nykyisen sisäpihan pohjoispäätyyn rakennetaan uudisosa. Rakennushankkeen arvo on noin 130 miljoonaa euroa, ja se työllistää alihankkijoineen noin 3 000 ihmistä.Uudisrakennuksen toteuttamisesta järjestettiin loppuvuonna 2017 arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti helsinkiläisen Futudesignin Hermes-ehdotus.Hankkeen arvioitu valmistumisaika on vuosien 2020–2021 vaihteessa.