Kotimaa

Grilliyrittäjä kyllästyi asiakkaiden sikailuun – kuvat: hankki sisälle rautaportin

Portti on ollut yrittäjän mukaan käytössä noin vuoden ajan käytössä lauantai- ja sunnuntaiöisin ja se on rauhoittanut menoa yöaikaan.

Portti rauhoitti tilanteen

”Ei ole haluttu tehdä kiusaa”

