Maanantaina kello 8 tuli tekstiviesti, jossa puoliso kertoi haluavansa omaa aikaa – totuus suhteen tilasta oli karu

Kotimaa

Maanantaina kello 8 tuli tekstiviesti, jossa puoliso kertoi haluavansa omaa aikaa – totuus suhteen tilasta oli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heräsin yksi maanantaiaamu kahdeksalta tekstiviestiin, jossa mies kertoi haluavansa omaa aikaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tässä vielä lisää Ilta-Sanomien lukijoiden kokemuksia karuista eroista:

Maaliskuussa jätti. Toukokuussa oli uusi mies ja elokuussa jo ultraäänikuvat tulevasta vauvasta Facebookissa.