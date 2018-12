Kotimaa

Bisquitin kolumni: Välttävät tiedot

valistakoon kasvonsa sinulle...Siunatuksi aluksi tämmöinen valistuspyyntö. Ei toki kirjoittajan oma vaan tuttu jäljenne. Alkuperäisenä sen löytää Ison Kirjan edellisestä suomennoksesta.Teoksen nykyversiosta valistus on sitten joutanutkin jo pois. Siinä laitoksessa ei Herralla eikä valistuksella ole enää tekemistä keskenään.Hassua sinänsä miten valistus oli anno dazumal ylipäätään päässyt livahtamaan tuohon vanhaan painokseen.Tyly tosiasia kun on, että koko se vuosisatainen periodi, jota on myöhemmin ryhdytty kutsumaan valistuksen ajaksi, oli nimenomaan järjen tekemää pesäeroa Herran huoneeseen.puheessa ei tänä päivänä voi olla törmäämättä tekoälyyn ja älykkäisiin ratkaisuihin. Edellisestä ei oikein saa tolkkua, ja jälkimmäinen tietää yleensä vaivaa ja rahanmenoa.Aiheellinen epäilys kuuluu, löytyykö tässä älyn puristuksessa enää sijaa vanhalle kunnon luulemiselle.Onneksi tilanne ei ole näin paha. Lupaavia uutisia näkee yhä useammin. Esimerkiksi seuraavasta, vastikään ruotsinkielisen Pohjanmaan hopeavesivyöhykkeellä muistiin merkitystä luulontunnustuksesta on vaikea löytää älyn häivää (suomennos kirjoittajan):Minä luulen vaihtoehtoisiin,Rudolf Steineriin, antroposofian luojaan,ja vitalismiin,sen luonnonhenkiin ja enkeliparannukseen,aromahoitoon, vyöhyketerapiaan,auraan ja energiakenttään,kuhne-ammeeseen, heijastepisteiseen,homeopatiaan ja hengenlahjoihin...seisahtaa hetkeksi tässä homeopatian ja hengenlahjojen kohdalla.Järkeä vastaan taistelu on ihmiskunnan ikiaikaisia pyrintöjä, mutta tuloksiin on valitettavan usein jäänyt toivomisen varaa.Sitten Pohjanmaalla, missäpä muualla, heräsi ajatus, voisiko luulon asiaa kenties edistää homeopaattisin keinoin.Kliinisesti tämä tarkoittaa sitä, että intelligenssin määrä on pystyttävä laimentamaan häviävän pieneksi, muutoin homeopaattinen älystäparanemisen prosessi ei voi käynnistyä.Edellisen ohella vaaditaan soveliaat ulkoiset olosuhteet, käytännössä riittävän laumasieluinen populaatio.Kokemus on osoittanut, että yhteisöissä, joiden ns. kriittinen (fysikaalisessa mielessä) massa koostuu liki tasaosuuksin rkp-liberaaleista rantaruotsalaisista ja wahhabiitti-kristityistä eli lestadiolaisista, luulon kasvu toteutuu mittaamattomaan määrään ja tuottaa näin riittävän laumasuojan tavallista järjenkäyttöä vastaan.Pohjanmaalla nyt näyttääkin hyvältä, taistelua luulon puolesta ei saa hellittää hetkeksikään.Siinä vaiheessa kun Jehovan todistajien valtakunnansalin roskiksesta löytyvät ensimmäiset veriset letkut ja tyhjät Hemohes-pussit, peli on menetetty.Kirjoittaja Seppo Ahti on laatinut yllä olevan omasta päästään.