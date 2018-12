Kotimaa

Käräjäoikeus salasi ratkaisunsa Airiston Helmi -etsinnöistä, omistajan vaatimukset hylättiin

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi perjantaina ratkaisunsa Airiston Helmen operaatiossa tehtyjen kotietsintöjen laillisuudesta.

Ratkaisu linjattiin lähes kokonaan salaiseksi siihen asti, että itse Airiston Helmen rikosasia on edennyt oikeuteen tai jätetty sillensä.



Airiston Helmi ja sen taustalla oleva 54-vuotias venäläismies vaativat sen tutkimista, onko kotietsinnät tehty pakkokeinolain vastaisesti. Käräjäoikeus jätti Airiston Helmi -yhtiön vaatimukset tutkimatta ja hylkäsi venäläismiehen vaatimukset. Käräjäoikeus ei tiedotteessaan perustellut hylkäämisen syytä.



Poliisi on kertonut, että Airiston Helmi -yhtiötä koskevassa rikostutkinnassa on kyse usean miljoonan rahanpesuepäilystä. Yrityksen epäillään myös käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa.