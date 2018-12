Äidin miesystävä pamautti joulupöydässä ”vitsin”, joka ei unohdu – ”En kuuntelisi omalta puolisoltani hetkeäkään...”

Laita lapset etusijalle ja riidoille aikalisä

Tällaisilla neuvoilla Suorsa ja Oulasmaa neuvovat välttämään välien kiristymistä juhlapyhinä:



Omia joulusuunnitelmia kannattaa tehdä sen perusteella, mikä tuottaa onnellisuutta ja hyvinvointia omalle ydinperheelle – ei sen perusteella, mitä muut sukulaiset haluavat.



Joulujännitteitä on mahdollista vähentää puhumalla jo etukäteen siitä, millaiset asiat joulussa ovat tärkeitä kullekin – ja pyrkimällä toteuttamaan jokaiselle ainakin yhden jouluun liittyvän toiveen.



Joulun henkeen kuuluu myös kompromissien mahdollisuus: joskus omista toiveista voi tinkiä, mikäli jokin asia on toiselle todella tärkeä.



Jos joulunviettopaikan kireä ilmapiiri on jo tiedossa, etukäteen yhteyden ottaminen ja maaperän tunnusteleminen saattaa tehdä hyvää. Kun itse rohkaistuu olemaan aktiivinen, sovitteleva ja ystävällinen ja esittää toiveen, että kaikilla olisi kivaa ja ilmapiiri olisi mukava, on todennäköistä, että vastapuoli on samaa mieltä.



Osa kireästä ilmapiiristä voi johtua väärinkäsityksistä. Kun itse osaa nauraa omille jouluun liittyville ehdottomuuksilleen, se voi olla kaikille hyväksi. Muutenkin huumorin säilyttäminen on tärkeää.



Jos avoimesti asioista puhuminen ei onnistu, pidä huolta, ettei omasta suustasi putoa sammakoita, epäsuoria tai piikikkäitä kommentteja ja pitäydy turvallisissa keskustelunaiheissa.



Älä lähde joulunviettoon herkkähipiäisenä. Jos joku pyrkii provosoimaan sinua, tee kaikkesi pysyäksesi rauhallisena, äläkä lähde mukaan.



Jokainen aikuinen on itse vastuussa omasta käyttäytymisestään.



Jos parisuhteessa tai suvun kesken on ristiriitoja, niiden suhteen on hyvä ottaa tietoinen aikalisä. Hankalat asiat voi käsitellä myöhemminkin. Joulu on tunnepitoista aikaa, eikä silloin kannata tehdä suuria ratkaisuja.



Yhteistä joulunviettoa helpottaa, jos kaikkien roolit ovat selviä: vanhemmat tietävät oman roolinsa ja vastuunsa ja isovanhemmat omansa.



Älä pakota lasta laulamaan tai esiintymään muiden edessä. Monella on ikäviä kokemuksia lapsuudesta, kun omat rajat on ohitettu. Lapsi on avuton ja puolustuskyvytön ja eri asemassa kuin aikuinen ihminen.



Idealistisen mallin mukaan uusperheen yhteiseen joulunviettoon kutsutaan eksät ja heidän uudet kumppaninsa ja vietetään sivistyneesti aikaa yhdessä lasten kanssa. Se voi olla liikaa vaadittu. Riittää, että kaikkia kohtelee asiallisesti ja kunnioittavasti ja luo lapsiystävällistä ilmapiiriä. Jokaista ei tarvitse saada saman pöydän ääreen.



Pöytäjärjestykselläkin voi keventää tunnelmaa. Jos kaksi ihmistä ei tule toimeen keskenään, heitä ei kannata laittaa vierekkäin istumaan.



Introvertit rasittuvat ja kuormittuvat sukulaistilanteista, mutta ekstroverteistä sukulointi voi olla jopa energisoivaa. Perheessä on oikeus olla eritarpeisia sukulaisten kontaktoinnin suhteen.



Jos isovanhempien ja sukulaisten kanssa oleminen on tukalaa ja keskinäinen reagointi voimakasta, sukujoulun voi jättää välistä oman perheen aikuisten yhteisellä päätöksellä. Samoin jos joulunvietossa on aiemmin tullut loukatuksi tai nöyryytetyksi, voi ilman muuta jättää menemättä, mutta siitä on reilua kertoa etukäteen.