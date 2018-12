Kotimaa

Perustuslakivaliokunta sai valmiiksi mietinnöt siviili- ja sotilastiedustelun valvonnasta

Perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi mietinnöt siviili- ja sotilastiedustelun valvonnasta. Perustuslakivaliokunta on pitänyt tärkeänä, että valvontalinjaukset ovat kunnossa ennen kuin tiedustelulakipaketti voi kokonaisuudessaan edetä. Valvonnan lisäksi pakettiin kuuluvat siviili- ja sotilastiedustelulait.Tiedustelutoiminnan parlamentaarista valvontaa harjoittaisi eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta, ja tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnasta huolehtisi uusi viranomainen, tiedusteluvalvontavaltuutettu.Tiedusteluvalvontavaliokunta olisi uusi erikoisvaliokunta, jolle olisi tulossa laaja oikeus tietojen ja selvitysten saamiseen. Valiokuntaan tulisi 11 jäsentä ja kaksi varajäsentä.Tiedusteluvalvontavaltuutetun tehtävänä olisi puolestaan valvoa tiedustelumenetelmien käytön lainmukaisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa.Kansanedustajat ovat kiistelleet tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenistä tehtävästä turvallisuusselvityksestä. Ongelmallisena on pidetty muun muassa sitä, että selvitykset tekisi supo, jonka toimintaa tiedusteluvalvontavaliokunnan on tarkoitus valvoa.Mietinnön mukaan supon rekisterit tarkastaisi tietosuojavaltuutettu eikä supo tekisi jäseneksi pyrkivästä arviota siinä tilanteessa.Mietinnössä todetaan, että tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi aiotusta kansanedustajasta tehtävä laaja turvallisuusselvitys korvataan menettelyllä, joka perustuu tietosuojavaltuutetun tarkastusoikeuden, eduskunnan pääsihteerin, valiokunnan jäseneksi pyrkivän kansanedustajan ja hänen eduskuntaryhmänsä puheenjohtajan rajatun tiedonsaannin varaan.Esimerkiksi hallintovaliokunta piti lausunnossaan selvänä, että tiedusteluvalvontavaliokunnan tiedonsaannin ja koko valvonnan kannalta on välttämätöntä, että valiokunnan jäsenten ja varajäsenten taustat on tarkistettu.– Tämä osaltaan tukee luottamusta valiokuntaan ja vähentää ennakollisesti sitä riskiä, että jäsen tai varajäsen altistuu laittomalle vaikuttamiselle, valiokunta sanoi.Turvallisuusselvityksellä tarkoitetaan nuhteettomuuden tai luotettavuuden varmistamiseksi laadittavaa selvitystä henkilön taustasta.