Tampereella kaksi aikuista on saanut tuhkarokon – sh-piiri: Saaneet taudin rokottamattomalta seurakunnan messussa

Kotimaa

Tampereella kaksi aikuista on saanut tuhkarokon – sh-piiri: Saaneet taudin rokottamattomalta seurakunnan messu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksitoista tuhkarokkotapausta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy