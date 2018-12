Kotimaa

Viikonlopuksi poutaa ja pakkasta

Paikoin pilvipeite voi rakoilla. Laajimmat osaksi selkeän sään alueet ovat Lapissa.Tuuli on enimmäkseen heikkoa.Päivälämpötila on enimmäkseen 2 - 6 pakkasasteen välillä. Tornionjokilaakson ja Keski-Lapin selkeän sään alueella on pakkasta 10 - 20 astetta, pohjoisimmassa Lapissa on lauhempaa ja päivälämpötila on lähellä nollaa.Lauantaina korkeapaine pysyttelee Suomen yllä ja enimmäkseen on yhä poutaa ja pilvistä. Etelärannikolla on pieni lumikuurojen mahdollisuus.Pakkasta on päivällä 3 – 6 astetta, selkeämmillä paikoilla lähempänä kymmentä astetta. Keski-Lapin tienoilla on kylmintä ja pakkasta on 10 - 20 astetta.Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa voimistuu vähän kaakkoistuuli, jolloin pakkanen heikkenee etelärannikolla ja lännessä. Keski- ja Pohjois-Lapissa on laajalti selkeää ja pakkanen kireää.