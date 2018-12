Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Olkaa hiljaa, jengi keskustelee!

Teknologia antoi kaikille äänen, mistä oli se ikävä seuraus, että teknologia antoi kaikille äänen.

on se viljelijä/yrittäjä/työntekijä, jonka luona poliitikot vierailevat neljän vuoden välein voidakseen kertoa, että tulipa hyvä mieli, kun sai jutella aidon ihmisen kanssa kotkalaisessa risukasassaToinen on kansa yleisönä. Se, joka halpisvälineillään seuraa eliitin elämää, kehuu sitä ja lähettää sydämiä sekä voimia, ihana oot.Kolmas kansa koostuu niistä, jotka saisivat tukkia suunsa, kun ne luulevat tasavertaisuuden tarkoittavan, että jokaisen ääni on yhtä arvokas, ei ole.julkaisi taannoin Maria Veitolasta kertovan Instagram-päivityksen. Kun Veitola avautuu sosiaalisessa mediassa, avautuminen on samana päivänä lehtien verkkosivuilla, mistä Veitola on tietoinen, koska sellainen on maailma.Twitterissä Veitolan Instagram-päivitystä ja siitä kertovaa uutisointia kommentoitiin nimimerkin takaa: ”toi alkaa olemaan jo säälittävyyden huippua”.Koska Veitolaa kritisoitiin Twitterissä, katsoi Veitola peiliin ja löysi vian Twitteristä: ”Harmittaa, mutta en koe tätä Twitterin ajatustenvaihtoa ja kulttuuria rakentavana ja antoisana. Voi kunpa voitaisiin kaikki keskustella livenä. Monisanaisesti, turvallisesti, ilman vittuilua, feikkiprofiileja ja trollausta.”Ajatuksesta innostui Tampereen yliopiston journalistiikan ex-vierailuprofessori ja uutispäällikkö Jussi Pullinen: ”Sellainen klubi, missä jengi keskustelee jostain aiheesta 5min pareissa, vaihtaa pareja, ajatukset kootaan ja sit joku paneeli? Live-Twitter meets verkostoituminen jne?”muuttui utopia. Teknologia antoi kaikille äänen, mistä oli se ikävä seuraus, että teknologia antoi kaikille äänen. Sananvapaus kuuluu toki kaikille, mutta ei jokaiselle, ja korviin sattuu, kun hiljaiset eivät enää ole hiljaa.Ja kaikki se, mikä ei ollut positiivista, tulkittiin vihapuheeksi, jota ei tarvitse sietää. Kritiikki, yksinäisen hidas sekoaminen, huono vitsi, mutta-sana, väärä ajattelu, huono maku. Se oli vihapuhetta, joka haluttiin vaientaa, blokata, häpäistä kertomalla, millaisia kärsimyksiä se eliitin edustajassa aiheutti.Se ei onnistunut, kun aina jostain ilmestyi uusi mitättömyys, joka ei ihastellut, kiitellyt, jakanut sydämiä. Jotainhan tällaisille ihmisjätteille pitäisi tehdä, mutta niin, että säilyisi illuusio tasa-arvoisesta maailmasta, jossa ihminen ei ole jäte.Ja siksi ne päätyivät Twitteriin suunnittelemaan ”klubia”, jossa ”jengi” keskustelisi, ajatuksia koottaisiin ja hyväiltäisiin toisia paneelissa, kun valikoidut verkostoituisivat valikoitujen kanssa.Ihania ideoita, joilla suojella itseään, ja niin utopia muuttui 70-lukulaiseksi sisäpiirin kerhoksi ja tasavertaisuus tarkoittaa taas sitä, että vain ne saavat olla äänessä, jotka ovat äänessä muutenkin.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.