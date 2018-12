Kotimaa

Brittiläinen Kevin tyrmistyi suomalaisten suosikkijoululaulusta: ”Mitä oikein ajattelette?”

Hetken kestää elämä ja sekin synkkä ja ikävä (Hei tonttu-ukot hyppikää)





Joulu on, koditon varpuseni onneton (Varpunen jouluaamuna)

En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan (En etsi valtaa, loistoa)





Joulupukki puree ja lyö (M.A. Nummisen laulu)





Mutt´ ylhäällä orressa vielä on vain se häkki, mi sulkee mun sirkuttajain, ja vaiennut vaikerrus on vankilan; oi, murheita muistaa ken vois laulajan? (Sylvian joululaulu)