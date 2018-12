Kotimaa

Mies tunsi kylmää nenällään ja pian pamahti – kaverinsa sokeuttaneelle rangaistus vasta hovissa

Kaveriaan ilmakiväärillä silmään ampunut 58-vuotias mies on tuomittu vuodeksi ehdottomaan vankeuteen Itä-Suomen hovioikeudessa. Tuomio tuli törkeästä vammantuottamuksesta.

Tapausta käsiteltiin aiemmin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Tuolloin miehen ei katsottu syyllistyneen rikokseen.Käräjillä syyttäjä vaati miehelle tuomiota törkeästä pahoinpitelystä. Syytteen mukaan ilmakivääriä käyttänyt mies oli ampunut kosketuslaukauksen kaverinsa oikeaan silmään.Luoti pysähtyi uhrin silmäkulman luisiin rakenteisiin. Silmä sokeutui näköhermon vaurion ja keskusvaltimon tukoksen seurauksena.Kohtalokas luoti ammuttiin Kuopion Inkilänmäessä marraskuussa 2016 ampujan asunnossa, jonne tapahtuma-aikaan 49-vuotias oli tullut kylään. Molemmat miehet olivat humalassa.Isännän mukaan ase laukesi, kun keittiön pöydän ääressä istumassa ollut uhri oli ottanut kiinni piipusta noustessaan ylös tai horjahtaessaan.kertoi esitutkinnassa oman versionsa. Hänen mukaansa isäntä aiheutti sokeutumisen tahallaan ”asettamalla täysin yllättäen ilmakiväärin piipun silmäkuoppaani ja laukaistuaan luodin silmääni”Käräjäoikeus piti isännän selitystä vahingosta mahdollisena ja hylkäsi pahoinpitelysyytteen. Isäntä tuomittiin kuitenkin maksamaan uhrilleen korvauksia yhteensä runsaat 16 000 euroa. Sokeutumisen osuus summasta oli runsaat 11 000 euroa.Syyttäjä valitti tuomiosta. Hovissa hän esitti alkuperäisen syytteen lisäksi toissijaisen rangaistusvaatimuksen, jonka mukaan isäntä olisi syyllistynyt törkeään vammantuottamukseen.Hovioikeus hyväksyi uuden, vaihtoehtoisen syytteen tutkittavaksi, vaikka lain mukaan nostettua syytettä ei saa muuttaa. Hovioikeus vetosi Korkeimman oikeuden 20 vuoden takaiseen ratkaisuun, jonka mukaan toissijainen syyte vammantuottamuksesta voidaan hyväksyä, jos se perustuu jo käräjäoikeudessa kuvattuun tekoon.oikeudenkäynnissä osapuolet kertoivat tapahtuneesta pääpiirteittäin samoin kuin käräjillä.Uhri lisäsi kertomukseensa muun muassa sen, ettei hän ”ollut ennättänyt tajuta tilannetta ehtien vain tuntea kylmää nenällään”.Osapuolten versiot olivat ristiriitaiset, eikä silminnäkijöitä ollut. Hovioikeus katsoi osoitetuksi, että tilanne eteni nopeasti ja aseen laukeaminen on tuli kummallekin yllätyksenä.– Asianosaisten kertomuksista ei ole pääteltävissä sellaista, että (isäntä) olisi tarkoituksella osoittanut ilmakiväärillä (uhria) kohti ja laukaissut aseen tätä kohti, hovioikeus linjasi.Vammantuottamus oli kuitenkin törkeää laatua. Hovin mukaan isäntä rikkoi huolellisuusvelvollisuuttaan käsitellessään ilmakivääriä päihtyneenä sisätiloissa. Isännän menettelyä hovi piti potentiaalisesti hengenvaarallisena.– Hän on pitänyt sormeaan liipaisimella varmistumatta millään tavoin siitä, ettei ase ollut ladattu. Hän ei ole myöskään huolehtinut siitä, ettei aseen piippu osoittanut hänestä kosketusetäisyydellä olleeseen (uhriin).Ehdotonta vankeusrangaistusta hovioikeus perusteli isännän aiemmalla rikoshistorialla. Isäntä on tuomittu väkivaltarikoksista vankilaan useita kertoja aikaisemminkin.Viimeisimmän rangaistuksen koevapauden koeaika loppui elokuussa 2015 eli vain runsas vuosi ennen nyt esillä ollutta rikosta.Muilta osin hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.