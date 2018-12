Kotimaa

Poutainen pakkassää jatkuu viikonlopun ajan

Etelässä, varsinkin rannikolla tuulee kohtalaisesti koillisesta. Heikointa tuuli on maan keskiosassa. Pakkanen on heikointa lännessä. Perämeren rannikolla ja Lapissa tuulee kohtalaisesti lounaasta.Korkeimmat pakkalukemat mitataan pohjoisessa itärajalla sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa.Pakkanen on runsaan pilvisyyden vuoksi laajalti heikkoa. Pilvipeitteen ohetessa lämpötila laskee vähän. Jos sää muuttuu selkeämmäksi, pakkanen kiristyy paikallisesti. Sään pilvistyessä käy päinvastoin. Suurimmat paikalliset erot pakkasessa ovat Lapissa.Perjantaina pilvipoutainen sää jatkuu. Pilvipeite voi entistä useammalla paikalla rakoilla. Laajimmat osaksi selkeän sään alueet ovat Lapissa, missä myös pakkanen on kireintä.Lauantai ei tuo suurta muutosta pilvipoutaiseen säähän ja pikkupakkasiin.Perjantaina Pohjois-Euroopassa on korkeapaine. Sen eteläpuolitse Keski-Eurooppaan virtaa Venäjältä kylmää ilmaa. Lännestä, Atlantilta lähestyvä matalapaineenalue tuo jo Irlantiin sadealueen. Italian ja Balkanin tienoilla tulee sateita, jotka ovat vuoristossa osaksi lunta.