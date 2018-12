Koripallotyttö Emilia, 14, puukotettiin 10 vuotta sitten – äiti puhuu vihastaan MTV3:lla: ”Kyseessä ei ole minulle edes ihminen”

Kotimaa

Koripallotyttö Emilia, 14, puukotettiin 10 vuotta sitten – äiti puhuu vihastaan MTV3:lla: ”Kyseessä ei ole min

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tekijä etsi sopivaa uhria kaksi päivää









”Suru ei häviä koskaan”

”Sitä ajatteli, ettei tästä voi selvitä millään. Ajan kanssa se kuitenkin helpottaa, surukin.”