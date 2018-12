Kotimaa

Sairaan lapsen murhasta epäillyllä isäpuolella pitkä rikostausta

Tappelu grillillä

Vakavasti sairaan lapsen surmaamisesta epäilty isäpuoli on 36-vuotias mies, joka asuu Helsingissä. Henkirikoksen epäillään tapahtuneen 21.-22. marraskuuta Nurmijärvellä.Mies on vangittu epäiltynä murhasta. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan uhri oli alaikäinen, vakavasti sairas lapsi.Poliisi ei ole ainakaan toistaiseksi valottanut teon mahdollista motiivia. Sosiaaliseen mediaan antamiensa tietojen perusteella 36-vuotias olisi aloittanut parisuhteen vain muutama kuukausi sitten. Hänellä on lapsia aiemmasta suhteesta.36-vuotiaalla epäillyllä on aiempaa rötöstaustaa. Hänelle on kertynyt 2000-luvun alusta lukien useita rikostuomioita, mutta ei mitään vakavuudeltaan nyt epäiltyyn murhaan rinnastettavaa.Tuorein tuomio on vuodelta 2015, jolloin mies tuomittiin törkeästä maksuvälinepetoksesta kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Hän oli pelannut nettikasinossa uhkapelejä Visa Debit -pankkikortilla ylittäen tilinsä saldon yli 21 000 eurolla.Oikeudessa mies puolustautui sillä, että oli pelatessaan ollut päihtynyt. Hän kertoi myös luottaneensa siihen, ettei hänen Visa electron -tyyppinen korttinsa sallisi ostoja, ellei tilillä olisi katetta.Käräjäoikeuden mukaan päihtymystila ei poista syyntakeisuutta. Tiliehtosopimuksen mukaan miehellä ei myöskään ollut oikeutta ylittää tiliään.Kortin ominaisuuksiin kuuluu, että tilin saldo pääsääntöisesti tarkistetaan aina ostojen yhteydessä. Teknisesti tai muista syistä ostot voivat kuitenkin joskus onnistua, vaikka tilillä ei olisi katetta. Käräjäoikeuden mukaan miehen olisi pitänyt ymmärtää, että pelaamisen jatkaminen aiheuttaa tilin ylityksen.Vuonna 2014 mies sai sakkotuomion grillikioskitappelusta, joka oli tapahtunut jo neljä vuotta aiemmin.Hänelle ja toiselle miehelle oli tullut kinaa ravintolan sisällä. Sanaharkka jatkui ulkona grillikioskilla.Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että mies oli yrittänyt lyödä riitakumppaniaan nyrkillä. Tämä väisti ja löi takaisin useita kertoja.Käräjäoikeus tuomitsi 20 päiväsakkoa pahoinpitelyn yrityksestä, josta pidätysajan takia tehdyn vähennyksen takia jäi maksettavaa 8 päiväsakkoa. Toinen mies tuomittiin pahoinpitelystä.Samassa oikeudenkäynnissä mies oli syytteessä myös pahoinpitelystä toiseen tappeluun liittyen, mutta tämän jutun osapuolet sopivat keskenään.Vuonna 2009 murhasta epäilty isäpuoli sai 30 päiväsakon rangaistuksen varkaudesta. Hän oli rikkonut ravintolan ikkunan ja vienyt sieltä kaksi viinapulloa.Miehellä on ollut rikosjuttuja käräjillä myös aiempina vuosina, mutta vanhempia tuomioita ei ollut keskiviikkona mahdollista kaivaa esiin arkistosta. Nimikkeinä jutuissa on ollut muun muassa rattijuopumuksia ja pahoinpitely, mutta tuomioiden lopputuloksista ei siis toistaiseksi ole tietoa.