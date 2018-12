Lapinlahden mielisairaalassa pahaa oloa ajettiin ulos elohopealla ja ulostuslääkkeillä – tältä näyttävät nykyään huoneet, joissa Aleksis Kivi menetti puhe- ja liikuntakykynsä

Kotimaa

Lapinlahden mielisairaalassa pahaa oloa ajettiin ulos elohopealla ja ulostuslääkkeillä – tältä näyttävät nykyä

Puolukoita









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1800-luvun









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Potilaina

































Rannassa

















Pro Lapinlahti













https://www.is.fi/haku/?query=jorma+uotinen









Sipuleita

Entiset





Yhden huoneen

, koksia ja sekahalkoja, kastikekauhoja, korkkiruuveja, sylkykuppeja – ja poikien housuja! Katja Liuksiala https://www.is.fi/haku/?query=katja+liuksiala lukee ääneen Lapinlahden vanhan sairaalan keittiössä arkistoa, johon on kirjattu, mitä kaikkea sinne on aikanaan hankittu. Paperiin on merkitty lyijykynällä vuosiluku 1952.Vuonna 1841 Helsingin Lapinniemeen valmistui psykiatrinen sairaala, joka oli Suomessa ensimmäinen laatuaan. Arkkitehti Carl Ludvig Engel https://www.is.fi/haku/?query=carl+ludvig+engel piirsi rakennuksen, jota on entisöity viime vuosina ahkerasti. Asfaltti on poistettu etupihalta ja pinnan alla piillyt mukulakivetys on taas esillä. Ulkopinnat on maalattu keltaiseksi.Varsinainen sairaalatoiminta loppui 2006, mutta muutama vuosi sitten Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry ryhtyi rakentamaan alueesta mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin keskusta, Lapinlahden lähdettä, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.Katja Liuksiala on Pro Lapinlahti Mielenterveysseura ry:n puheenjohtaja. Hän tuli taloon ensimmäisen kerran vuonna 1997, jolloin hän työskenteli sairaalassa toimintaterapeuttina.alussamielenterveydenhoitoa alettiin kehittää, Liuksiala kertoo. Aiemmin mielenterveyspotilaita vietiin eristykseen muun muassa houruinhuoneelle Seilin saarelle, josta harvemmin pääsi pois. Arkkitehti etsi inspiraatiota sairaalaa varten modernista mielenterveydenhoidosta ja vieraili englantilaisessa parantolassa ja Pietarin lähelle perustetussa Kaikkien kärsivien sairaalassa.– Lapinniemessä oli paljon rakentamatonta aluetta, merenranta ja tänne mahtui puutarha ja viljelykset, rakennukset sekä puistopolut, Liuksiala sanoo.Potilaat rakensivat puistoa ja tekivät puutarhatöitä. Ymmärrettiin, että mielenterveyspotilaita ei pidä eristää, ja luonnon merkitys hyvinvoinnille tunnettiin.Rannan tuntumassa on myös lähde, mikä oli sairaalalle suuri etu. Kaupunkilaiset hakivat lähteestä juomavettä jo ennen kuin sairaala oli paikallaan. Myöhemmin sairaalan portinvartija myi vettä kaupunkilaisille, Liuksialan tietämyksen mukaan hintaan viisi kopeekkaa tynnyri.Sairaalan alue oli aikanaan liki Kaivopuiston kokoinen. Tilukset jatkuivat Kaapelitehtaan ja Jätkäsaaren suuntaan. Vieressä sijaitsi jo tuolloin Hietaniemen hautausmaa.– Ruoholahden metroaseman vieressä oli ennen ylilääkärin keilarata ja karppiallas.on ollut lukuisia nimekkäitä taiteilijoita, joista kuuluisin kansalliskirjailija Aleksis Kivi https://www.is.fi/haku/?query=aleksis+kivi . Vuonna 1870 Kivi alkoi saada ohimeneviä mielenhäiriökohtauksia. Kirjailija kärsi päänsärystä, sydänoireista, unettomuudesta, alkoholismista ja lämmönsäätelyn häiriöstä sekä sai pahoinvointikohtauksia. Kesällä 1871 Kivi vietiin Lapinlahteen.Pitkän käytävän molemmin puolin on pieniä huoneita, joissa potilaat asuivat. Uskotaan, että Kivi asui potilashuoneista perimmäisessä. Kivi sai diagnoosin kroonisesta melankoliasta, jonka uskottiin johtuvan vähäverisyydestä, juopottelusta ja loukatusta kirjailijan kunniasta.Sairaalassa Kivi menetti puhe- ja liikuntakykynsä. Lopulta kirjailija ei tunnistanut edes veljeään. Hoidot eivät tehonneet ja Kivi kotiutettiin. Kivi kuoli 38-vuotiaana. Tänäkään päivänä ei tiedetä varmaksi, mitä Kivi todellisuudessa sairasti ja mihin hän kuoli.Kiveä hoidettiin esimerkiksi kylmä- ja kuumakylvyillä, Liuksiala kertoo. Potilaiden hoidossa käytettiin myös morfiinia, kiniiniä, yskänlääkkeitä, ulostuslääkettä, verikiveä ja elohopeavoiteilla.– Ajateltiin, että jos ihmisellä oli sisäisesti huono olla, olo piti saada ulos oksentamalla.Kiven huoneen oveen on ripustettu piirros, joka esittää kansalliskirjailijaa. Hänestä ei ole jäänyt valokuvaa. Liuksiala kertoo, että sairaalassa kävi valokuvaaja, mutta Kivi ei suostunut olemaan valokuvattavana.Varsinaiset psyykelääkkeet kehittyivät myöhemmin 1900-luvun puolivälin aikoihin, Liuksiala kertoo. Sitä ennen potilaita eristettiin enemmän kuin nyt.Kirjailijan huoneen ikkunasta näkee merelle ja sairaalan takapihalle. Liuksialan mukaan aiemmin pihaa ympäröi aita, jotta potilaat eivät olisi lähteneet omille teilleen.1900-luvun alussa sairaalasta tuli yliopistollinen. Perustettiin ensimmäinen professuuri, jonka sai hoidettavakseen ylilääkäri Christian Sibelius https://www.is.fi/haku/?query=christian+sibelius , säveltäjä Jean Sibeliuksen https://www.is.fi/haku/?query=jean+sibeliuksen veli. Sisällissodan levottomuuksien aikaan säveltäjäkin vietti sairaalassa aikaa. Myös perheen tytär Linda Sibelius https://www.is.fi/haku/?query=linda+sibelius oli Lapinlahdessa, mutta potilaana. Mielenterveyden ongelmista vaiettiin, eikä siskosta juuri puhuttu. Hänet jopa retusoitiin pois perhekuvista.Ulkona rannassa sauna, joka valmistui 1800-luvun lopulla. Yleisen saunan lauteille pääsee nytkin. Pukuhuoneen kaksi puusohvaa ovat Liuksialan mukaan saunan alkuperäiskalustoa.– Sanotaan, että täällä saa sibeliaaniset löylyt. Luultavasti jopa Jean Sibelius on saunonut täällä.Kivi sen sijaan ei ehtinyt saunoa rantasaunassa.Alueella asui pitkään myös henkilökuntaa. Ylilääkärin asunto sijaitsi päärakennusen yläkerrassa. Ikkunasta avautuu näkymä sairaalan portille ja Fahlanderin puistokujalle, jota pitkin Lapinlahteen kuljetaan. Portit rakennettiin niin leveiksi, että hevoskärryillä mahtui sisäpihalle.Rakennuksen sisäänkäynnin vieressä on auditorio, joka oli pitkään vaunuvaja. Liuksiala kertoo, että moni yhä työskentelevä psykiatri on ehtinyt istua luennoilla entisessä vaunuvajassa.on Venetsia: punatiilinen talo, joka oli sairaalan huoltorakennus ja myöhemmin henkilökunnan perheiden koti. Liuksiala osoittaa rakennuksen seinässä olevia reikiä, jotka syntyivät talvisodan pommituksissa. Sairaalan katolla liehui pommitusten aikana Punaisen ristin lippu, jotta rakennus säästettäisiin.Alueelle osui kuitenkin 16 pommia, ja ikkunat särkyivät. Pahin pommi osui Venetsian ovelle, ja sairaalan puutarhuri ja hoitajan koko perhe kuolivat.Venetsia on vallattu monta kertaa. Talossa on majaillut nuorisoa ja kodittomia. Vajaa pari vuotta sitten Venetsiaakin alettiin ehostaa.– Talosta vietiin kuusi roskalavallista jätetavaraa pois, pääosin vapaaehtoisvoimin, Liuksiala kertoo.Nyt Venetsiassa on mielenterveysmuseo, Mental Museum. Museon seinällä on ruokalista, jossa näkyy sairaalan menu vuodelta 1894: siikaa, makkaraa ja luukeittoa.Esillä on myös vanhoja muistiinpanoja.”Kutoo sukkaa, pahansisuinen, riisuutunut muutamana iltana. Ollut rettelöivä”, ”on ollut jokseenkin rauhallinen, mutta pahansisuinen, riisuutunut muutamana iltana”, ”viime yönä erittäin siivoton ”, muistikirjassa kuvaillaan potilaita.mielenterveysseura ry pantiin pystyyn, kun sairaalatoiminnan lopettamista suunniteltiin ensimmäisen kerran 1988. Paikan kohtalo on ollut useasti vaakalaudalla.Vuosituhannen vaihteessa järjestettiin mielenilmaus, jossa 1 500 ihmistä muodosti sairaalan ympärille ihmismuurin. Tapani Kansa https://www.is.fi/haku/?query=tapani+kansa , joka oli ollut sairaalassa hoidossa https://www.is.fi/viihde/art-2000000273639.html kaksisuuntaisen mielialahäiriön vuoksi, esiintyi tapahtumassa. Maahan istutettiin valtava määrä kukkasipuleita, joita sairaalan puutarhuri oli saanut lahjoituksena.Vuonna 2006 psykiatrinen toiminta päättyi Lapinlahdessa. Sairaalalle järjestettiin hautajaiset.tanssi ulkona punaisessa silkkihameessa, oli tulitanssia ja musiikkia, Liuksiala kertoo.Yhdistys jäi kuitenkin Lapinlahteen ja järjesti sadonkorjuujuhlia ja muita tapahtumia.– Halusimme ylläpitää alueen perinteitä, vaikka talo oli tyhjä. Toisaalta se oli järjetöntä, mutta toisaalta viisasta, sillä pidimme sairaalan historian kipinän elossa.Tyhjä talo sai eloa, kun yhdistysläiset alkoivat rakentaa siitä yhdessä Suomen mielenterveysseuran ja muiden tahojen kanssa mielen hyvinvoinnin keskusta. Vapaaehtoiset kunnostivat sairaalaa, ja vuonna 2016 yhdistys ja Osuuskunta Tilajakamo saivat vuokrata yhdessä koko talon.Lapinlahdessa voi joogata, käydä konserteissa, poiketa kahvilaan, hävikkiruokaravintolaan https://www.is.fi/ruokala/ajankohtaista/art-2000001243031.html , galleriaan tai kirpputorille, osallistua kansalaistoimintaan ja tehdä vapaaehtoistyötä.on istutettu myös tänä syksynä. Lapinlahden nykyisen toiminnan jatkuminen on ollut viime aikoina vaakalaudalla ja sen puolustajat ovat vaatineet, että paikka saisi säilyä nykykäytössä. Adressin sen puolesta allekirjoitti vast’ikään yli 30 000 ihmistä.Helsingin kaupunki omistaa melkein kaikki kiinteistön rakennukset ja etsii kiinteistölle ostajaa tai vuokraajaa ideakilpailulla. Kilpaulu on vuonna 2019.Kiinteistön rakennukset ovat suojeltuja ja kaupunki on niille etsinyt ostajaa, joka voisi kunnostaa rakennukset. Tiistaina 11. joulukuuta kaupunkiympäristölautakunta näytti vihreää valoa myös sille, että alueen rakennuksia voitaisiin myös vuokrata esimerkiksi kansalaislähtöisille toimijoille, jos vuokralainen suostuisi huolehtimaan kiinteistöstä ja tekemään kunnostustöitä omarahoitteisesti.potilashuoneet ja pienet tilat tällä hetkellä ovat työhuoneita, joita vuokraavat pääosin luovilla aloilla työskentelevät.ovensuusta pilkistää värikäs kaappikello. Tilassa työskentelee Tapani Valtakari https://www.is.fi/haku/?query=tapani+valtakari , joka kunnostaa vanhoja kalusteita. Valtakarin yrityksellä on myös toimipiste toisaalla, mutta hän viihtyy Lapinlahdessa.– Pyrin minimoimaan tekemisen muualla, haluan olla täällä niin paljon kuin pystyn. Vieressä työskentelee muusikoita. Täällä on hyvä yhteishenki. Toivon, että voisimme jäädä, Valtakari sanoi ennen lautakunnan päätöstä.