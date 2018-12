Kommentti: Sote-kiireessä ratkaisuja tehdään kuin Neuvostoliiton hajotessa – nyt HUS:n ja Kevan työterveysjätistä

Kotimaa

Kommentti: Sote-kiireessä ratkaisuja tehdään kuin Neuvostoliiton hajotessa – nyt HUS:n ja Kevan työterveysjäti

Keva vastaan Mehiläinen ja Terveystalo

Venäjällä voittivat oligarkit – miten käy Suomessa?

Rahakas peli konsulteille – ja juristeille

Hyvin kuvaava esimerkki on Kevan suunnitelma uudesta julkisomisteisesta työterveyshuoltokonsernista, jota kuvaillaan yhden sortin työterveysjätiksi ja johon HUS pitäisi saada mukaan.Hanketta on viety läpi kiireellä ellei jopa hosumalla. HUS:n valtuuston pitäisi päättää siitä jo huomenna torstaina aamupäivällä.Silmät ummessa, kuten IS:lle arvioidaan.Esimerkiksi HUS:n suurimman maksajan eli Helsingin kannasta ei ole vielä hajuakaan. Lisäksi liikkeellä on ollut väärää tietoa, että Tampereen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työterveysyhtiö Pirte olisi lähdössä mukaan.Ei kuulemma ole.HUS:n hallituksessa asiaa vastustivat perussuomalaiset ja kokoomus, mutta torstain kuluessa siis selviää, eteneekö hanke valtuustossa vai ei.Operaatiossa on kyse jälleen myös yksityisen ja julkisen sektorin kamppailusta, mikä on leimannut koko tähänastista sote-keskustelua. Kevan vastapoolina tässä taistelussa ovat terveysjätit Mehiläinen ja TerveystaloJulkisista eläkkeistä vastaava Keva perusti kesällä kaksi firmaa, toisen kilpailun ulkopuolisella in-house -periaattella, toisen avoimille markkinoille. Nyt pitäisi siis saada 24 kuntaa edustava HUS mukaan.Yksityinen puoli kokee, että Keva haluaa jatkossa kakun molemmat puolet – sulkea oman etupiirinsä ja loikata samalla avoimien markkinoiden toimijaksi.– Nyt tehdään ratkaisuja, jotka ovat miljardien sote-kuvassa pieniä, mutta oikeasti isoja, IS:lle kuvaillaan.Pelissä on silti kymmenien ellei satojen miljoonin panos.Pelkkä työterveyslääkäriasiakaan hanke ei ole. Kyse on myös siitä, millaisen lähetteen työntekijä saa jatkossa kouraansa. Se, missä lähetteen saajasta otetaan laboratoriokokeet tai röntgenit, on kallis juttu.In-house-kuvio on myös mielenkiintoinen. Se saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa 2 000 asukkaan Myrskylällä olisi sama veto-oikeus kuin suurimmalla maksajalla eli Helsingillä.Kun Suomen historian suurinta terveys- ja kuntauudistusta tehdään ja vanhoja rakenteita lakkautetaan, tulee mieleen Neuvostoliiton valtiollisen omaisuuden uusjako.Neuvostoliiton hajotessa 1990-luvun alussa nopeat söivät hitaat, kun valtion omistusta pantiin uusiksi. Venäjän mallissa oligarkit menestyivät, kun lipevät liikemiehet kävivät ostamassa kansalaiselle jaetut yksityistämissetelit omiin taskuihinsa. Loppu on historiaa.Miten käynee Suomen sotessa?Yksityispuoli näkee, että Kevan operaatiossa on kyse vain siitä, että se turvaa jatkossakin, että julkisen puolen eläkkeensaajat pysyvät sen näpeissä. Jos homma valuisi esimerkiksi Mehiläiselle, eläkeporukka saattaisi siirtyä yksityisiin eläkeyhtiöihin.Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja, joka pyörittää yhteensä 1,2 miljoonaa julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan eläkeasioita.Joka tapauksessa kiire on kova ja HUS:n valtuuston pitäisi päättää asiasta siis huomenna.Tähän asti projekti on työllistänyt konsultteja ja juristeja, ja jatkokin on lupaava: Yksityistä puolta edustava Hyvinvointialan liitto on uhannut valittaa asiasta oikeuteen tai kannella EU:n komissiolle.Voittaja voittaa paljon - ja voittajien edustajat kuittaavat sen mukaiset tulospalkkiot.Ja mitä kuuluu eduskunnan sote-tantereille?Tyyntä myrskyn edellä, tilannetta kuvaillaan. Perustuslakivaliokunnan lausuntoa odotellaan ja sitä, mitä se tuo tullessaan.Ja sehän voi tuoda tullessaan vaikka mitä, kuten kokemuksesta tiedetään.Mutta pahin sote-kiima on jo takanapäin, ainakin toistaiseksi. Viime kesän tappeluihin kenellekään ei tunnu olevan enää intoa.