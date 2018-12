Kotimaa

Lähipäiviksi luvassa poutaa – koko maassa on pakkasta

Lapissa on laajalla alueella selkeää.Lännessä on heikkoa pakkasta, idässä ja pohjoisessa pakkasta on päivällä viiden asteen molemmin puolin, Keski- ja Pohjois-Lapissa on paikoin 20 astetta pakkasta.Torstaina sää jatkuu poutaisena. Etenkin lännessä pilvipeite voi rakoilla. Lapissa pilvisyys sen sijaan lisääntyy monin paikoin ja samalla pakkanen heikkenee.Etelässä ja lännessä pakkanen on päivällä heikkoa, idässä pakkasta on 5 – 10 astetta, pohjoisessa pääosin 5 - 15 astetta.Perjantaina Suomen yllä oleva korkeapaine pysyttelee paikallaan eikä säässä tapahdu suuria muutoksia. Pakkanen hieman kiristyy etenkin pilvipeitteen paikoin rakoillessa.