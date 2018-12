Kotimaa

Tavarajuna ja kuorma-auto törmänneet Kemijärvellä

Alueella on käynnissä pelastustyöt, jotka Oulun poliisin johtokeskuksen mukaan ovat vielä pahasti kesken.Johtokeskuksesta ei kerrota, onko onnettomuudessa kuollut tai loukkaantunut ihmisiä.Pelastuslaitos sai ilmoituksen raideliikenneonnettomuudesta hieman ennen kello viittä aamulla.Liikennevirasto tiedottaa, että junaliikenne on toistaiseksi pysähdyksissä Rovaniemen ja Kemijärven välisellä rataosuudella tasoristeysonnettomuuden takia.Junat on korvattu osuudella linja-autoilla.