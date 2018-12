Kotimaa

Kuznetsovin puhe kylmäsi kuulijoita Helsingissä: ”Paljasti Venäjän ajattelutavan” – ”Toi mieleen kylmän sodan”

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Paasikivi-seuran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Puheessaan