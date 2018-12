Mervin matka Juha Tapion konserttiin meinasi päättyä murheellisesti sohjoon – etsii nyt apuun rynnänneitä nuoria miehiä

Kotimaa

Mervin matka Juha Tapion konserttiin meinasi päättyä murheellisesti sohjoon – etsii nyt apuun rynnänneitä nuor

Nuoret miehet ryntäsivät apuun – Kalliosaari etsii nyt sankareita kiittääkseen





Sairaalasta tilattiin taksi keikalle