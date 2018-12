Kotimaa

Venäjän lähettiläs puhui Helsingissä – ennusti Ukrainaan ”uusia provokaatioita”: ”Haluaisin erehtyä”

Artikkelin pääkuvana olevalla videolla pätkä Kuznetsovin puheesta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy