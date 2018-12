Viekkaat ”aamupalavarkaat” vaanivat uhrejaan hotelleissa Helsingissä ja Vantaalla – poliisi nappasi epäillyt viime hetkellä lentokentältä

Kotimaa

Poliisi otti viikonloppuna Helsinki-Vantaan lentokentällä kiinni kaksi yhteensä kahdeksasta niin sanotusta aamupalavarkaudesta epäiltyä miestä.Helsingin poliisilaitos tiedottaa, että miesten epäillään seuranneen hotelliaamiaiselle tulleita asiakkaita, joilla oli mukanaan laukku tai reppu. Kun asiakkaat lähtivät hakemaan ruokaa ja jättivät kantamuksensa vartioimatta, toinen tai molemmat nappasivat laukun ja miehet poistuivat paikalta.Varkaudet tapahtuivat eri hotelleissa.– Esitutkinnassa on tähän mennessä selvinnyt, että miehet tulivat Suomeen viime viikon keskiviikkona ja olivat poistumassa maasta lauantaina. Tällä välillä heidän epäillään syyllistyneen viiteen varkauteen hotelleissa Vantaalla ja Helsingissä. Toinen miehistä otettiin kiinni lentokoneen sisältä ja toinen lentokoneen ulkopuolelta, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisarioHelsingin poliisilaitokselta.mukaan toinen miehistä oli vuokrannut lentokentältä auton, jolla he liikkuivat pääkaupunkiseudulla. Epäillyt eivät majoittuneet hotelleissa, joissa varkaudet tapahtuivat.– Miehet menivät niin sanotusti ilmaiselle aamiaiselle, vaikka eiväthän he mitään siellä ehtineet syödä. Heiltä ei kysytty huonekorttia tai pyydetty maksua aamiaisesta, poliisin tiedotteessa kerrotaan.Poliisi kertoo, että viime viikon tapausten asianomistajat ovat kaikki aasialaisia turisteja. Heiltä anastettiin laukkuja ja reppuja, joissa oli muun muassa lompakoita ja elektroniikkaa.– Osa anastetusta omaisuudesta löytyi miesten hallusta, kun heidät otettiin kiinni. Takavarikoitu omaisuus on palautettu niille asianomistajille, jotka eivät olleet ehtineet poistua Suomesta, Helsingin poliisilaitokselta kerrotaan.epäilee, että samat miehet syyllistyivät vastaaviin varkauksiin myös syyskuussa. Henkilöt ovat samat valvontakameratallenteiden perusteella. Epäillyt olivat myös silloin Suomessa vain muutaman päivän, ja toinen heistä vuokrasi samaan tapaan lentokentältä auton, jolla he liikkuivat.Tuolloin sarjoitettiin kolme helsinkiläisissä hotelleissa tapahtunutta varkautta, joiden epäillyt jäivät kuitenkin tuolloin tavoittamatta.– Kyseessä on kaksi ulkomaalaista miestä, joiden poliisi epäilee matkustaneen ainakin kahdesti Suomeen nimenomaan rikollista toimintaa varten. Nuorempi heistä on syntynyt vuonna 1971 ja vanhempi vuonna 1961, Martikainen kertoo.Poliisi esittää miehiä vangittaviksi. Helsingin käräjäoikeus päättää asiasta keskiviikkona.