Kotimaa

Oulun seksuaali­rikoksesta etsitty epäilty jäi kiinni 11.12. 15:03

Epäilty mies otettiin kiinni Saksasta.

Oulun poliisi julkaisi tänään tiedot miehestä, jota epäillään seksuaalirikoksesta, jonka uhri on alle 15-vuotias tyttö. Poliisi pyysi vihjeitä miehen tavoittamiseksi.



Epäilty mies on jäänyt tänään kiinni Saksassa. Poliisi ei enää tarvitse mieheen liittyviä vihjeitä.



Nyt kiinni jääneen miehen lisäksi tapauksessa on seitsemän muutakin epäiltyä, jotka ovat jo ennestään tutkintavankeudessa.



Poliisi tutkii tapausta nimikkeillä törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä raiskaus ja pahoinpitely. Teot ovat tapahtuneet kuluvan vuoden aikana.