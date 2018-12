Kotimaa

Keravan juna-aseman henkirikoksesta epäillyt vangittu

Tämä tiedetään Keravan tapauksesta

Keravan rautatieasemalla sunnuntaina 9.12. aamuyöllä tapahtuneeseen henkirikokseen epäillyt tekijät, vuonna 1981 syntynyt nainen ja vuonna 1986 syntynyt mies, on vangittu tiistaina Tuusulan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä tappoon ja ryöstöön.Itä-Uudenmaan poliisin viikonloppuna tekemässä esitutkinnassa on selvinnyt, että on syytä epäillä uhrin, vuonna 1962 syntyneen miehen, menehtyneen epäiltyjen häneen kohdistaman väkivallan seurauksena. Epäillyt tekijät sekä uhri ovat Viron kansalaisia. Tapauksen esitutkinta jatkuu Itä-Uudenmaan poliisissa.Itä-Uudenmaan poliisi sai sunnuntaina aamuyöllä hätäkeskuksesta ilmoituksen tappelusta Keravan rautatieasemalla, jossa oli osallisina useita henkilöitä.Tapahtumapaikalta poliisi löysi tiedottomassa tilassa olleen henkilön, jolle oli tehty väkivaltaa. Uhri menehtyi elvytystoimenpiteistä huolimatta. Poliisi epäilee uhrin kuolleen väkivallan seurauksena. Poliisi kertoi pian, että pahoinpitelyn uhri oli vuonna 1962 syntynyt mies.