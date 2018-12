Moni nielee kiukkua ja ahdistuu, kun joulu sukulaisten kanssa lähestyy – onko sinulla kokemuksia?

Jos joulunviettopaikan kireä ilmapiiri on jo tiedossa, etukäteen yhteyden ottaminen ja maaperän tunnusteleminen saattaa tehdä hyvää, Väestöliiton vanhemmuustiimin perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasmaa https://www.is.fi/haku/?query=minna+oulasmaa neuvoo. Kun itse rohkaistuu olemaan aktiivinen, sovitteleva ja ystävällinen, uusi joulu voi lähteä liikkeelle mukavammasta asetelmasta. Kun itse esittää toiveen, että kaikilla olisi kivaa ja ilmapiiri olisi mukava, on ihan todennäköistä, että vastapuoli on samaa mieltä.Idealistisen mallin mukaan uusperheen yhteiseen joulunviettoon kutsutaan eksät ja heidän uudet kumppaninsa ja vietetään sivistyneesti aikaa yhdessä lasten kanssa. Se voi olla vähän liikaa vaadittu. Riittää, että kaikkia kohtelee asiallisesti ja kunnioittavasti ja luo lapsiystävällistä ilmapiiriä. Tavoitteen ei tarvitse olla se, että saadaan ihan jokainen saman pöydän ääreen.Pöytäjärjestykselläkin voi keventää tunnelmaa. Jos kaksi ihmistä ei tule toimeen keskenään, heitä ei kannata laittaa vierekkäin istumaan.Introvertit rasittuvat ja kuormittuvat sukulaistilanteista, mutta ekstroverteistä sukulointi voi olla ihanaa ja jopa energisoivaa, eivätkä he lainkaan ymmärrä introverttejä. Mikäli yhdessä perheessä on sekä introverttejä että ekstroverttejä, omista toiveista keskusteleminen on tärkeää. Perheessä on oikeus olla eritarpeisia sukulaisten kontaktoinnin suhteen. Toisinaan introvertille on tärkeää saada ladata akkujaan yksin kotona ilman, että kukaan ottaa sitä mielenilmaisuna.Jos joulunvietossa on aiemmin tullut loukatuksi tai nöyryytetyksi, voi ilman muuta jättää menemättä, mutta siitä on reilua kertoa etukäteen.Osa kireästä ilmapiiristä voi johtua myös väärinkäsityksistä. Kun itse osaa nauraa omille jouluun liittyville ehdottomuuksilleen, se voi olla kaikille hyväksi.Jos avoimesti asioista puhuminen ei onnistu, pidä ainakin huolta, ettei omasta suusta putoa sammakoita, epäsuoria tai piikikkäitä kommentteja ja pitäydy turvallisissa keskustelunaiheissa. Juhlat ovat väärä paikka perintöriitojen selvittelemiseksi.Älä lähde joulunviettoon herkkähipiäisenä. Jos tunnistat, että joku pyrkii provosoimaan sinua, tee kaikkesi pysyäksesi rauhallisena.Jokainen aikuinen on itse vastuussa omasta käyttäytymisestään. Olisi hyvä, että eri sukupolvien edustajat tulisivat toimeen ilman kireyttä, jotta lapsille tulisi hyviä joulumuistoja.Lapsella on itsemääräämisoikeus omaan kehoon. Jos sukulaistäti tai isovanhempi haluaa pussailla ja rutistella lasta, mutta lapsi ei halua olla halattavana, vanhemman tehtävä on olla lapsen puolella ja ilmoittaa rakentavasti omalle tai appivanhemmalle, että lapsi ei nyt halua, eikä häntä voi pakottaa, mutta voidaan katsoa myöhemmin, josko lapsi haluaisi itse syliin.Sama koskee esimerkiksi laulamista tai muuta esiintymistä muiden edessä. – Monella on ikäviä kokemuksia lapsuudesta, kun omat rajat on ohitettu. Lapsi on avuton ja puolustuskyvytön ja eri asemassa kun aikuinen ihminen, Oulasmaa toteaa.Oulasmaa huomauttaa, että vanhempi voi ohittaa halailutilanteen myös korrektisti esimerkiksi tarjoutumalla itse halaamaan sitä henkilöä, joka haluaa halailla. – Lasta ei saa pakottaa mihinkään vain siksi, että joku omaa vanhempaa arvovaltaisempi ihminen haluaisi lapsen huomion.