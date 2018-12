Kotimaa

Näistä suomen kielen sanoista on tullut lukiolaisille vieraita – testaa, miten hyvin sinä osaat

Esimerkkejä nuorten kielenkäytöstä näet yllä olevalta videolta.

Puhekielisyys

<section><h2>Kumpi sana on oikein?</h2><p><p>Äidinkielen opettajien mukaan lukiolaisilla menee nykyään sanat sekaisin koevastauksissa. Tiedätkö sinä, kumpi sana on oikein?</p></p></section><section><h2>Kumpi sanoista sopii lauseeseen? Aamulla juomani appelsiinimehu oli __________.</h2></section><section><h3>Kumpi sanoista sopii lauseeseen? ”______ sinä olet”, kysyi Antti. kuka X ketä</h3></section><section><h3>Kumpi sanoista sopii lauseeseen? Mopo kulkee kovempaa ____ hevonen.</h3></section><section><h3>Kumpi sanoista sopii lauseeseen? Marjo tuomittiin vankilaan petoksesta. Tuomarin mielestä hän on ________ rikollinen.</h3></section><section><h3>Kumpi sanoista sopii lauseeseen? Lääkäri huomasi, että nukutusaine vaikutti potilaaseen. ”Hän on ______ tilassa”, tohtori totesi.</h3></section><section><h3>Kumpi sana sopii lauseeseen? Lukion fysiikan tunneilla _____ kvanttimekaniikkaa, mutta yliopistossa asiaan paneudutaan tarkemmin.</h3></section><section><h3>Kumpi sana sopii lauseeseen? Tällä viikolla järjestetään Slush, jossa start-up –yrittäjät esittelevät _______.</h3></section><section><h3>Kumpi sana sopii lauseeseen? Ilmatieteen laitos kertoo, että uusi pitkän ajan sääennuste valmistuu _________.</h3></section><section><h3>Kumpi sana sopii lauseeseen? Suojelupoliisi kertoo, että ____________ uhka on noussut myös Suomessa.</h3></section><section><h3>Kumpi sana sopii lauseeseen? Jumalanpalvelus on luonteeltaan __________ tilaisuus.</h3></section><section><h2>Kertaus on opintojen äiti.</h2><p><p>Kannattaa pitää korvat auki äidinkielen tunnilla, jotta välttäisit nämä virheet jatkossa.</p></p></section><section><h3>Lisää harjoitusta!</h3><p><p>Hyvin menee, mutta harjoittelu tekee mestarin.</p></p></section><section><h3>Sanasto on hallussa!</h3><p><p>Olet superhyvä! Ei muuta kuin mars äidinkielen ylioppilaskirjoituksiin!</p></p></section>