Ulkomaiset ennusteet: Tällainen on joulun sää Suomessa

Kotimaa

Ulkomaiset ennusteet: Suomeen tulossa lauha ja pilvinen joulu

Suomalaiset





sääpalvelut eivät vielä ennusta koko joulun säätä, mutta ulkomaisilta ennustepalveluilta joulun sää jo näkyy. IS tutki Accuweatherin ja Gismeteon ennusteita paikkakuntakohtaisesti. Mukaan otettiin 50 paikkakuntaa ympäri Suomea.Ennusteissa on lämpötilojen osalta melko suuria eroja, mutta muutama yhteinen trendi ennusteissa on. Näiden ennusteiden mukaan paukkupakkasia ei ole luvassa mihinkään, edes aivan pohjoisimpaan Suomeen. Toisestakin asiasta eri sääpalvelut ovat samaa mieltä: pilvetöntä taivasta ei joulun pyhille niiden mukaan osu minnekään päin Suomea.Ennusteiden paikkakuntakohtaisia eroja selittää osittain se, että kahden ennustefirman malleissa on Pohjois-Suomen osalta selkeä ero. Accuweatherin mukaan sää lauhtuisi jouluaaton jälkeen. Gismeteo puolestaan uskoo pakkasten kiristyvän huomattavasti. Tästä syystä ennusteissa on jopa kymmenen asteen eroja päivästä ja paikkakunnasta riippuen.

Voiko ulkomaisiin ennusteisiin luottaa, Forecan meteorologi Ilkka Alanko?https://www.is.fi/haku/?query=ilkka+alanko%3F

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy