Kotimaa

Sää muuttuu kuivemmaksi – korkeapaine vahvistuu viikon aikana

Juuri nyt

Vähäisiä lumisateita tulee siellä täällä. Maan eteläosassa koillistuuli on kohtalaista. Paikalliset lumisateet ovat hyvin vähäisiä. Pilvisyys voi varsinkin pohjoista kohti mentäessä myös rakoilla. Pohjois-Lapissa on osaksi selkeää.Lounaassa on nollakeliä, muuten on heikkoa pakkasta. Päivälämpötila on laajalti asteen pari tavanomaista alempi, Lapissa melko tavanomainen. Runsas pilvisyys hillitsee pakkasen kiristymistä myös yöllä. Pohjois-Lapissa pakkanen on kireämpää.Keskiviikkona Lapissa, etenkin länsi- ja pohjoisosassa on selkeää. Pakkanen kiristyy selkeässä säässä. Myös etelässä ja lännessä ollaan aiempaa selvemmin pakkasen puolella. Sää on laajalti pilvipoutainen.Torstaina Pohjois-Suomessa vahvistuu korkeapaine. Pilvisyys lisääntyy Lapissa heikon lounaistuulen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee yhä kylmemmin koillisesta, on poutaa ja pilvipeite voi etenkin lännessä rakoilla.Euroopassa keskiviikkona kylmä ilmamassa kattaa niin läntisen kuin itäisenkin Keski-Euroopan, lisäksi Italian, Balkanin ja Turkin. Lumisateita tulee Lounais-Venäjältä Keski-Eurooppaan ulottuvalla alueella.