Opiskelijat antoivat murskaavaa palautetta ruokalan ruoan laadusta – ravintolapäällikkö sai potkut

Tämän tietää Jyväskylän yliopiston ruokaloita pyörittävän Semma Oy:n palveluksessa ollut ravintolapäällikkö. Liki 30 vuoden ura yhtiössä katkesi asiakastyytyväisyyskyselyyn.Potkut saanut nainen aloitti uransa yliopistolla vuonna 1987. Nykyisin noin sata henkeä työllistävän Semman (entinen Sonaatti) taustalla ovat yliopisto, ylioppilaskunta ja Fazer. Semmalla on yhteensä 13 kahvilaa ja ravintolaa.Kohtalokkaan asiakastyytyväisyyskyselyn takana oli naisen johtaman opiskelija- ja henkilöstöravintolan itsenäinen asiakasyhteisö. Toukokuussa 2016 järjestettyyn kyselyyn vastasi yli sata asiakasta.Kyselyn arvosteluasteikko oli viisiportainen: hyvin heikko, heikko, keskimääräinen, hyvä ja erinomainen.Tulokset eivät mairitelleet ruoan monipuolisuuden ja valikoiman, maun ja maustamisen, ruoan laadun, ruoan houkuttelevuuden ja tarjoiluun liittyvien asioiden osalta. Suurin osa vastaajista katsoi, että näistä osa-alueista ravintola selvisi joko melko heikosti tai keskimääräisesti.Vain lounasruokailun puitteisiin oltiin tyytyväisempiä. Suurin osa katsoi puitteet keskimääräisiksi, hyviksi tai erinomaisiksi.toimitusjohtaja reagoi tuloksiin heti kesäkuussa. Hän vapautti ravintolapäällikön työvelvoitteestaan kaksi viikkoa ennen tämän kesälomaa.Reagoinnin taustalla on asiakassopimus. Sen mukaan asiakasyhteisöllä on oikeus vaihtaa palveluntarjoajaa, jos negatiivinen palaute on toistuvaa.Semma irtisanoi ravintolapäällikön muutama kuukausi myöhemmin, lokakuussa 2016. Syksyn mittaan osapuolten neuvotteluissa käsiteltiin muun muassa ravintolapäällikön väitettä siitä, että toimitusjohtaja oli kiusannut häntä.Yhtiön hallituksen puheenjohtaja katsoi, että kiusaamiseen liittyneissä väitteissä oli kyse työtä koskevista päätöksistä ja tulkinnoista. Myöskään aluehallintovirasto ei lämmennyt kiusaamisväitteille.Negatiivisen asiakaspalautteen lisäksi Semma ilmoitti irtisanomisperusteiksi luottamuspulan toimitusjohtajan kanssa sekä ravintolapäällikön epäasiallisen menettelyn alaisiaan kohtaan. Potkut annettiin ilman yhtäkään varoitusta.ravintolapäällikölle tarjottiin työtä apulaisravintolapäällikkönä. Tätä tehtävää hän ei kuitenkaan ottanut vastaan.Työsuhteen päättäminen tuli ravintolapäällikön mukaan täytenä yllätyksenä. Hän vaatii perusteettomasta irtisanomisesta 24 kuukauden palkkaa eli lähes 85 000 euroa. Naisen palkka oli ollut runsaat 3 500 euroa kuussa.Kanteessaan ravintolapäällikkö muistuttaa toimitusjohtajan kanssa käytyä kehityskeskustelua vain kuukausi ennen asiakastyytyväisyyskyselyä. Tuolloin toimitusjohtajalla ei ollut mitään huomautettavaa ravintolapäällikön työstä.Ravintolapäällikkö katsoo myös noudattaneensa kaikkia ruoan valmistukseen liittyviä ohjeita. Lisäksi hän kiistää toimineensa esimiehenä epäasiallisesti.katsoo puolestaan ravintolapäällikön laiminlyöneen ohjeita viimeisen vajaan vuoden aikana ruoan valmistuksen ja tarjoilun suhteen ”muun muassa laittamalla tarjolle ruokaa, jota ravintolan omavalvontaohjeiden mukaan ei ole saanut tarjota asiakkaille”.Toimitusjohtajan mukaan hänellä oli jo ennen asiakaskyselyä negatiivista huomautettavaa ravintolapäällikön toiminnasta. Keskusteluissa nousivat esille muun muassa laiminlyönnit ostosopimusten ja reseptiikan noudattamisessa.Vastauksessaan Semma kertoo ravintolapäällikön toimineen jo aiemmassa toimipaikassaan epäasiallisesti alaisiaan kohtaan. Vastauksen mukaan ravintolapäällikkö oli haukkunut muun muassa kassatarjoilijoita tyhmiksi ja osaamattomiksi.Hän oli myös huutanut tarjoilijoille tai vastannut alaisten kysymyksiin vain silmiään ja päätään pyörittämällä.– Lisäksi (ravintolapäällikkö) on ollut tervehtimättä ja puhumatta alaisilleen useiden päivien ajan. (Hän) on myös soittanut sairaalassa olleelle alaiselleen ja hyvin ikävänsävyisesti todennut hänelle, että koko ravintola joudutaan sulkemaan, jos työntekijä ei tule töihin, Semma listaa ravintolapäällikön tekemisiä.Semman mukaan ravintolapäällikkö on näin vaarantanut työntekijöiden henkisen terveyden.Potkujensa jälkeen ravintolapäällikkö on työllistynyt uudelleen ainakin yhteen määräaikaiseen työpaikkaan.