Kotimaa

”Craplandiksi” haukutun Lapin tilanne kohenee – lehti: turisteja saapui sunnuntaina 95 lennolla





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Noin 30 charterlentoa sekä täydet reittilennot”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy