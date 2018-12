Kotimaa

Suomi myöntää 5,45 miljoonaa tukea Afrikan kriiseihin

Suomi myöntää 5,45 miljoonaa tukea Afrikan kriiseihin

10.12. 17:50

Suomi myöntää loppuvuoden kehitysavun tukipäätöksissä 5,45 miljoonan euron summan Afrikan kriisien helpottamiseen. Asiasta kertoi ulkoministeriö maanantaina.

Yhteensä Suomi on kuluneen vuoden aikana myöntänyt humanitaarista apua 72,5 miljoonaa euroa. Eniten tukea on ohjattu YK:n pakolaisjärjestölle UNHCR:lle, joka on saanut 20 miljoonaa euroa. Kohdemaista eniten tukea on saanut Syyria, jonka kriisin hoitoon on myönnetty 12,6 miljoonaa euroa.



Jemenissä Suomi on tänä vuonna tukenut humanitaarista avustustyötä kolmella miljoonalla eurolla.



Hätäavun tarpeessa arvioidaan olevan 132 miljoonaa ihmistä noin 40 maassa. Maailman pahimpana humanitaarisena kriisialueena pidetään tällä hetkellä sodan runtelemaa Jemeniä, mutta tilanne on erittäin vaikea myös Syyriassa ja useissa Afrikan maissa.