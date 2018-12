Kotimaa

Oulun perussuomalaisten mielen­osoitus kerännyt satakunta kaupungin­talon edustalle

Mielenosoituksen syynä ovat kaupungissa ilmi tulleet lapseen kohdistuneet seksuaali- ja hyväksikäyttörikokset.

Oulun perussuomalaisten järjestämä mielenosoitus on kerännyt kaupungintalon edustalle noin sata ihmistä, kerrotaan Oulun poliisista. Kolmelta iltapäivällä alkaneessa mielenosoituksessa ei ole nähty järjestyshäiriöitä.



Mielenosoituksen syynä ovat hiljattain kaupungissa ilmi tulleet lapseen kohdistuneet seksuaali- ja hyväksikäyttörikokset, joista epäillään ulkomaalaisia miehiä, joista osa saapui maahan turvapaikanhakijoina. Epäiltyjä on yhteensä kymmenen.



Perussuomalaiset on kutsunut muita oppositiopuolueita mukaan välikysymykseen siitä, onko hallitus onnistunut turvapaikkapolitiikassa ja kansalaisten suojelussa.