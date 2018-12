Kotimaa

Eläkeläisnaisen viimeinen toive toteutui: Suomalaissuku löytyi dna:n avulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuvaukset





Nina tapasi

Elämäni tärkeimmät asiat ovat keksittyjä.”





– Oli aivan