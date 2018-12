Kotimaa

Korkeapaine vahvistuu lähipäivinä – sää viilenee tiistaista alkaen

Pilvisyys on runsasta ja maan länsiosassa tulee hajanaisia vesi- tai räntäsateita, Lapissa lumisateita. Idässä sää jatkuu laajalti poutaisena.Päivälämpötila on etelärannikolla sekä maan länsiosassa 0 – 2 astetta, muualla maassa on pakkasta 0 - 5 astetta.Tiistaina Suomeen virtaa koillisesta kylmempää ilmaa. Sää on edelleen enimmäkseen pilvistä mutta muuttuu poutaiseksi.Lämpötila laskee koko maassa pakkaselle, pakkasta on päivällä 0 - 5 astetta, itärajalla ja Pohjois-Lapissa hieman enemmän.Keskiviikkona korkeapaine vahvistuu Suomeen. Sää on poutaista ja pilvipeite saattaa hieman rakoilla Pohjanmaalla sekä maan pohjoisosassa.Pakkanen kiristyy hieman, päivällä pakkasta on 1 – 6 astetta, maan pohjoisosassa 6 - 12 astetta. Lapin selkeämmillä alueilla pakkasta on paikoin 20 astetta.